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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال اتصال هاتفي مع السيسي .. بوتين يشيد بالجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني في أزمة غزة

صدى البلد

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث قدم السيد الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، ومن جانبه ثمن الرئيس الروسي اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، مشيداً بعمق وقوة العلاقات بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها، وقد بحث الرئيسان في هذا الإطار سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة.

وقد تناول الاتصال كذلك الأوضاع الدولية والإقليمية، وبالأخص الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمناً الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، ومن جانبه حرص الرئيس "بوتين" على الإشادة بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.

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خلال اتصال هاتفي مع السيسي .. بوتين يشيد بالجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني في أزمة غزة


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