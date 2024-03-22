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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خطيب مسجد المشير يربط ذكرى بدر بـ انتصار العاشر من رمضان وجبر القلوب

صدى البلد

أدى الرئيس عبد الفتاح صلاة الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة

وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة للقارىء الشيخ أحمد تميم المراغي كما رفع آذان الجمعة الشيخ عبد الله خالد.

وألقي خطبة الجمعة الدكتور الشيخ الشحات عزازى حيث استعرض خطيب الجمعة ذكرى العاشر من رمضان وبطولات القوات المسلحة رافعين شعار الله أكبر حتى تحقق النصر لجندي صائم.
كما ربط الخطيب بذكرى بدر وذكرى العاشر من رمضان وجبر الله القلوب وتحقيق النصر.

كما استعرض الخطيب بركات شهر رمضان وقوة أبطال العاشر من رمضان وبركة أرض الكنانة مصر أرض الطهر وأرض الرجال.

كما استعرض الخطيب فضائل شهر رمضان ونصر أكتوبر المجيد ومعجزة النصر الكبير مشيرا إلى التنمية والبناء الجارية على أرض مصر

وفي السياق حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة وهنأ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ومؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء ، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء ، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها .

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

 

 

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خطيب مسجد المشير يربط ذكرى بدر بـ انتصار العاشر من رمضان وجبر القلوب


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