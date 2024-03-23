السيسي ومحمد بن زايد يبحثان الأوضاع في قطاع غزة.. فيديو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاءً أخوياً؛ بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة.



صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.