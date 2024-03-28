الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا



نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات (تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR"‎")



يأتى ذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة؛ حيث تعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.