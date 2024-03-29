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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بتوجيهات الرئيس السيسي.. الصور الأولى لمسجد السيدة زينب بعد تطويره وتجديده

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب بعد التطوير

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره، حيث تم استقبال المصلين فيه لأداء أول صلاة جمعة بعد تطوير المسجد.

وأشاد وزير الأوقاف، بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موجها التحية والشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسة سيادته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

فيما أدى اليوم، الشيخ أحمد عصام فرحات الموجي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب أول صلاة جمعة من مسجد السيدة زينب بعد افتتاحه، حيث حددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: “فضل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها”.

وقال إمام مسجد السيدة زينب في الجمعة الثالثة من رمضان، إن من أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان الاجتهاد في الدعاء فلندعو بإلحاح ويقين خاصة في هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر.

 

مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب بعد التطوير
مسجد السيدة زينب وزير الاوقاف أول صلاة جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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