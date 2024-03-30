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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: الرئيس السيسي حريص على تحقيق الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة

اللواء حاتم حشمت
اللواء حاتم حشمت

أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية أصبحت لا تعد ولا تحصى، مشيرا الي أن الرئيس كان حريصا على بناء الجمهورية الجديدة، من خلال رؤية مستقبلية وخريطة تنموية عملاقة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية.

وقال النائب اللواء حاتم حشمت في بيان له اليوم، إن فترة حكم  الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، كما يواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة المزيد من المشروعات القومية الكبرى، فقد اهتم بالمرأة والشباب والصحة والتعليم وذوي الهمم.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الدولة، بدأ منذ توليه المسؤولية، حيث أنه يؤمن بأفكار الشباب وقدرات المرأة على التفكير والابداع ، وهو ما بدا في نسبة تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ وتوليهم المناصب القيادية بالدولة وهذا لم يحدث من قبل .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، حمل على عاتقه آمال وطموحات المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن الي بر الأمان، فضلا عن سعي الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وأوضح نائب رئيس حزب حماة الوطن،  أن الحياة السياسية في مصر تغيرت وشهدت طفره منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وأصبحت الأحزاب تعمل في منظومة مجتمعية متكاملة من أجل مصر والمصريين، حيث أستطاع الرئيس السيسي بقراراته ورؤيته ان بقدّم نموذجًا فريدًا من العمل والإنجاز الذي طال كافة الملفات والمجالات المختلفة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.

وعدد النائب اللواء حاتم حشمت، الطفرة التنموية القومية والمشروعات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشرة الماضية.

وأضاف:" علينا أن نفخر بإنجازها وتحقيقها علي أرض الواقع مثل المشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والمشروع القومي لتنمية سيناء، وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة، والمشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان، وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ناهيك عن مشروعات قطاعات "الطرق والمرافق والإسكان والخدمات"، ومشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.

كما أكد أن تلك المشروعات العملاقة غيرت وجه  الحياة في مصر، وعملت على توفير ملايين من فرص العمل، كما استطاع الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، ونُظمت فعاليات عالمية على أرضها نالت إشادات العالم أجمع.

ودعا عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، المصريين إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بيها كل المصريين.

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