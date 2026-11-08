القوات الروسية تستهدف مواقع الانتشار المؤقتة لقوات نظام كييف في 141منطقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي، استهدف مستودعات ذخيرة ومنشآت طاقة وبنية تحتية للنقل ومرافق لوجستية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لعشرات النقاط العسكرية المعادية، وتحقيق تقدم ملحوظ على جميع خطول القتال، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "ألحقت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات الهجومية دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضراراً بمستودعات الذخيرة، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للنقل، ومرافق الخدمات اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تضررت ورش العمل الخاصة بإنتاج المركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة الروبوتات الأرضية ومواقع تخزينها، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة 141".

وأضاف البيان: "في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديا و 24 مركبة وعدد من المدافع".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 185جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في صفوف القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، ومحطة حرب مضادة للبطاريات".

وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و 538 طائرة دون طيار".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، ومحطتين للحرب المضادة للبطاريات ومحطتين للحرب الإلكترونية".