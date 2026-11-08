قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تستهدف مواقع الانتشار المؤقتة لقوات نظام كييف في 141منطقة

القوات الروسية تستهدف مواقع الانتشار المؤقتة لقوات نظام كييف في 141منطقة
القوات الروسية تستهدف مواقع الانتشار المؤقتة لقوات نظام كييف في 141منطقة
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي، استهدف مستودعات ذخيرة ومنشآت طاقة وبنية تحتية للنقل ومرافق لوجستية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لعشرات النقاط العسكرية المعادية، وتحقيق تقدم ملحوظ على جميع خطول القتال، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "ألحقت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات الهجومية دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضراراً بمستودعات الذخيرة، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للنقل، ومرافق الخدمات اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تضررت ورش العمل الخاصة بإنتاج المركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة الروبوتات الأرضية ومواقع تخزينها، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة 141".

وأضاف البيان: "في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديا و 24 مركبة وعدد من المدافع".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 185جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في صفوف القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، ومحطة حرب مضادة للبطاريات".

وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و 538 طائرة دون طيار".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، ومحطتين للحرب المضادة للبطاريات ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وزارة الدفاع الروسية مستودعات ذخيرة منشآت طاقة عشرات النقاط العسكرية المعادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

المستشار علي نحاح

رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد يعتمد أكبر حركة تنقلات للعاملين

خلال جولة النائبة

استجابة وزير الأوقاف لطلب النائبة بسمة هنداوي.. فرش مسجد «الأشراف الكبير» خلال أسابيع

ارشيفيه

مصرع معلمة أسفل عجلات سيارة نقل بأحد مراكز الدقهلية

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد