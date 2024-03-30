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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مصر أصبحت قبلة لاستثمارات عربية وعالمية خلال 10 سنوات

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع تقديم نموذج دولة قادرة على فرض وجودها ودورها سياسيا واجتذاب الاستثمارات اقتصاديا عبر رؤية شاملة للتنمية داخل الجمهورية الجديدة خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح خليل، في تصريح صحفي له اليوم، أن العشر سنوات الماضية خلقت فرص استثمارية وتنموية جعلت مصر قبلة العالم، مطالبا بتكاتف كل الجهود وتضافر جهود الشعب للحفاظ على مصر قوية قادرة وعلى كل هذه المنجزات التي تمت في البلد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات العشر الماضية، أن يحول مصر من مجرد بلد منهار بلا مؤسسات إلى دولة قوية تمتلك مشروعات ضخمة وعالمية، ويقوم بتأسيس الجمهورية الجديدة، وصناعة مستقبل أفضل لمصر والمصريين، ونهضة تنموية كبرى عبر إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأوضح خليل، أن الرئيس خلال السنوات الماضية نجح باقتدار في شق طريق كبير للتنمية الشاملة في مصر، وكذلك استعادة الدور المصري والاقليمي الرائد للدولة عربيا وافريقيا وهو ما يحسب له، لافتا إنه وبرغم ما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تحديات ضخمة وبالخصوص منذ كورونا 2020، لكن مصر بقت قوية للغاية.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل بأنه يحسب للسيسي، أن كان ولا يزال هناك تركيز غير مسبوق على ملف بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستويات المعيشية الخاصة المصريين، سواء عبر تكافل وكرامة أو حياة كريمة أو زيادة المعاشات والمرتبات وغيرها.

الرئيس السيسي الاستثمارات الجمهورية الجديدة الاقتصاد العالمى استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

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