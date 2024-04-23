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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يخشي العلماء الاقتراب منها .. ما سر مقبرة توت عنخ أمون

صدى البلد

لا يزال السبب وراء وفاة مجموعة من علماء الآثار بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون يحير الخبراء ويخيفهم حتى يومنا هذا.

عندما اكتشف هوارد كارتر وفريقه من العمال مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، لم يكن معروفًا تقريبًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن مكان مقبرته قد نجا على مدار آلاف السنين من لصوص القبور."

وفي السنوات التي تلت حفر مقبرة توت، بدأت تحدث أشياء غريبة للمشاركين في العمل، وقد توفي ما لا يقل عن 22 من الأثريين الذين شاركوا في أعمال التنقيب في ظروف غامضة.

في الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن وفاة مكتشفي مقبرة توت عنخ امون واسباب خذه الوفاة وحقيقة لعنة الفراعنة.

أعمال التنقيب توت عنخ آمون مقبرة توت عنخ أمون لعنة الفراعنة آلاف السنين

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يخشي العلماء الاقتراب منها .. ما سر مقبرة توت عنخ أمون


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