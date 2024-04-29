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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في تصادم بين ميكروباص ونقل بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي لمركز مطاي، وأسفر عن الحادث وقوع حالة وفاة وعدد من المصابين.

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انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع حسن. س. ع 80 سنة جثة  فيما أصيب محمد. س. ع 25 سنة، السيد. م. ا 40 سنة، علاء.. ع. ع 29 سنة، دسوقي. ح. ع 70 سنة، مصطفى. د. س 26 سنة، تميم. ر. س 44 سنة، أحمد. م. م 29 سنة، حمدي. ح. س 38 سنة، ريم. م. ع 34 سنة، حسن. ح. ح 9 سنوات، رنا. ح. ح 3 سنوات، أحمد. ح. ع 27 سنة، حلا . وح. ح 7 سنوات، ماهر . م. م 54 سنة، أحمد. ر. س 41 سنة، نوال. م. راح 47 سنة جميعهم مقيمون أسوان) مصابون جميعًا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوي الغربي تصادم سيارتين ميكروباص غرفة عمليات النجدة نقل وميكروباص

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