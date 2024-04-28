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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعلن افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

افتتاح مركز الطوارئ
افتتاح مركز الطوارئ والسلامة العامة

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأحد لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة. وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ المنيا إن المركز سيخدم أوجه العمل التنموى خلال المرحلة المقبلة ويسهم في إحداث نقلة نوعية خدمية لأبناء المنيا، مشيداً بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية، تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوسبة السحابية الحكومية الحوسبة السحابية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ضمن مبادرة حياة كريمة

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