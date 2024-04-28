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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية والفينو للالتزام بالأسعار والأوزان في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وتكثيف الرقابة على المخابز السياحية والفينو للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الخبز الحر والعيش الفينو مع مراعاة الأوزان المقررة .

 

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بقيادة هشام فايز رئيس المركز حملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية ومخابز الفينو بدائرة الوحدة المحلية بأبو جرج وصفط بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية.

 

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أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والاسعار واعلان الأوزان والأسعار بالمخابز.

 

وفى مركز مطاي، قام حامد فخري رئيس المركز بتنظيم حملة رقابية على مخابز الرغيف السياحى والفينو بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا جاءت ما بين  نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – بون صرف وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة كافة صور الغش التجارى وتطبيق العقوبات على المخالفين، وخلال الحملة تم التشديد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز.

 

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