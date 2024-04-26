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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجّه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية

أسامة القاضي
أسامة القاضي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومطاعم بدءاً من اليوم الجمعة الموافق ٢٦ ابريل 2024 طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتطبيق العمل بالمواعيد الصيفية وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام .

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً، على أن يتم زيادة المواعيد يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، على أن تُغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

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وأضاف المحافظ أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وأشار المحافظ إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وشدد محافظ المنيا على الالتزام بتنفيذ قرارات الغلق، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا بضرورة تعاون المواطنين في تطبيق مواعيد الفتح والإغلاق، والإبلاغ عن أي مواطن يخالف هذه المواعيد لضمان حسن تطبيق واحترام القرارات الحكومية والحفاظ على صحة الجميع، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة بضرورة التأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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