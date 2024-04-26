طلاب من زراعة المنيا يفوزون بتمويل وتأسيس شركتين ناشئين

أعلن مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بجامعة المنيا عن مساعدة وتبني أفكار رواد الأعمال بالجامعة والمجتمع لتأسيس وإنشاء الشركات الناشئة، وقام المركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو الدولية (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) بالمشاركة في التقييم النهائي لمشاريع طرق الري الحديثة وإشراك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أنشطة مستدامة مدرة للربح وتطوير الأعمال الزراعية الحديثة لإطلاق شركات ناشئة

وقد فاز طلاب من كلية الزراعة جامعة المنيا بالحصول على تمويل مادي وفني لإنشاء شركتين ناشئتين من أصل عدد (7) مشاريع مقدمة من محافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ.



بالإضافة إلى تقديم تدريب لبناء القدرات ودعم إجراءات الترخيص وتأسيس الشركة وتمويل التشغيل. وإهتم المشروع الأول وهو بعنوان شركة جرومي للنظم الري الحديثة ( تنقيط – رش – بوابات ) بتركيب نظم وشبكات ري حديثة يكون الهدف منها تقليل إستخدام أكبر قدر ممكن من مياة الري وفي نفس الوقت لا يأثر على كمية وجودة المحصول الناتج، في حين هدف المشروع الثاني الى تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وذلك تحت عنوان (خير الطبيعة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية) وذلك للتغلب على العديد من المشكلات مثل الإستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية والتي تؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج بلإضافة إلى حل مشكلة إلقاء المخلفات الزراعية والحيوانية وحرق المخلفات الزراعية والذي يسبب التلوث البيئي.

ووجه الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة كل الدعم أثناء التدريب الخاص بتلك المشروعات الريادية المشاركة إلى جانب تأكيد سيادته من خلال كلمته أثناء التدريب بأن ريادة الأعمال أصبحت مستقبل سوق العمل والذي فرضته التغيرات الإقتصادية السريعة وإختلاف طرق توفير فرص العمل للشباب.

وأشارت د. إيمان زكي الشريف عميد كلية التربية النوعية والمدير التنفيذي لمركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة في كلمتها أثناء حضورها حفل التقييم والتكريم بالقاهرة مفوضا عن رئيس الجامعة إلى أن التوجه العالمي لإيجاد فرص عمل للشباب هو ريادة الأعمال والشركات الناشئة وأن الجامعة تسعى لتبني اكبر عدد من الأفكار الريادية من خلال إيجاد شراكات ناجحة في مجال ريادة الأعمال التخصصية كما تم تكريم سيادتها لمجهوداتها المثمرة طوال فترة التدريب.

حضر الحفل الختامي كلا من د. عصام أبو السباع نائب مدير مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، د. محمود ضرار كلية الحاسبات والمعلومات وعضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، كما تم تكريم كلا من د. أسماء ممدوح كلية التربية النوعية ومدرب ريادة الأعمال بالمركز ود. أسامة محمد سمير عضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ورنادي ريادة الأعمال بالجامعة ومدرب ريادة الأعمال بالمركز.