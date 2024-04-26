قافلة جامعة المنيا الخدمية توقع الكشف الطبي على 680 حالة بالناصرية

واصلت جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، إطلاق قوافل خدمية وتنموية وتوعوية وطبية متكاملة، لقرى محافظة المنيا، ونفذت الجامعة قافلة طبية توعوية جديدة؛ لتقديم خدماتها المتنوعة لأهالي قرية الناصرية بمركز بني مزار بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية من وزيرها الدكتور أشرف صبحي، لتأتي هذه القافلة ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الفريق الطبي بالقافلة، قام بتوقيع الكشف الطبي على 680 حالة من أهالي القرية في 13 تخصصًا طبيًا مختلفاً شملت : تخصصات الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل".

كما تم صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة، فضلاً عن قيام فريق من طلبة كلية الصيدلة، بإجراء مسح نوعي للأمراض غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لعدد من أهالي القرية

خلال القافلة ايضاً تم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية بجهود مكافحة التعاطي، ومعالجة الإدمان والتعريف بخطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع.