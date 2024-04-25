علاج وفحص أكثر من 60 ألف رأس ماشية مجانا بمحافظة المنيا

أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في المنيا من يوم ٢٠ /٤/ ٢٠٢٤ حتي ٢٥ /٤/ ٢٠٢٤ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظة لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين .

وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج٩ تناسلي وسونار بعدد ٥٣٢ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٨٤١ وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد ٢٠٣٧ حالة وتم عمل ١٠٥ عمليه جراحية وتم تحصين ٥٢١ بالتحصينات غير سيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٦٠١٦ حاله لدى ١٨٠٠ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية,