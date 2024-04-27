توريد 35 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ ٣٤٧٦١ طناً ٣٤٠ كيلو جراماً بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد ٢٠٢٤، وذلك من خلال ٤٢ موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وجه محافظ المنيا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

واوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين ١٥ إبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة ٢١٦ ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.