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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هاني عبد الجابر رئيسا لنادي القضاة بالمنيا

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر رئيس النادي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفه عن انتخابات نادي القضاة بالمنيا فوز المستشار هاني عبد الجابر محمد علي بمقعد رئيس النادي  في الانتخابات التي اجربت امس الجمعه 26 إبريل الجارى.

كما أعلنت اللجنة فوز المستشارين محمد احمد لبيب محمد وأحمد محمد متولي على ومحمد أحمد صفوت البنداري وياسر عثمان محمد علي.

وفاز بمقاعد القضاة كل من المستشارين كريم فواز عيسى عبد المولى وحسام عمر توفيق عبد الغني ومحمود أبو بكر محمد سليمان ومحمد هريدي محمد هريدي.

وفاز بمقاعد النيابة العامه المستشارين مصطفى سعيد فنجري على وأحمد صفوت أحمد مكادي وأحمد محمد نمر على وعبدالعظيم صلاح عبدالعزيز هنداوي.

كما أعلنت اللجنه فوز المستشار محمد على محمد حسين عزوز عن مقعد المستشارين المتقاعدين وهو الوحيد الفائز "التزكية".

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يشار أن انتخابات نادي القضاة بالمنيا أجريت امس الجمعه 26 إبريل الجارى تحت إشراف اللجنه القضائية المشرفه على الانتخابات برئاسة المستشار جمال يوسف رئيس اللجنة وعضوية المستشارين دسوقي الخولي وحمزة إبراهيم.

وتنافس فيها على مقعد رئيس النادي كل من المستشار هاني عبد الجابر محمد علي والمستشار يحيي محمود عبد القادر وكان المقعد الوحيد الفائز بالتزكية لصالح المستشار محمد على حسين عزوز عن المستشارين المتقاعدين.

واجريت انتخابات العضوية بين 26 مرشحا على 3 فئات لاختيار  12 مرشحا بواقع 4 من المتنافسين في كل فئة.

فعلي مقاعد المستشارين تنافس 11  مرشحا وعلي مقاعد القضاة تنافس 9 مرشحين وعلى مقاعد النيابة العامة تنافس 6 مرشحين .
 

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