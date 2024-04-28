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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية جبل الطير ضمن مبادرة حياة كريمة

قافله طبيه بدير جبل
قافله طبيه بدير جبل الطير

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية جبل الطير بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 29 و30 أبريل الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

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مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .

القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية علاجية محافظ المنيا مديرية الصحة بالمنيا وكيل وزارة الصحة

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