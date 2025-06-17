هجوم روسي عنيف يستهدف العاصمة كييف ويسفر عن حرائق ضخمة

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم جوي روسي عنيف خلال ساعات الفجر، تضمن ضربات مكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ من نوعين: كروز وباليستية، مستهدفاً عدة أحياء وسكنية ومرافق حيوية.

وفقاً لمحافظة العاصمة، نفذت روسيا أكثر من 12 غارة موزعة على خمسة أحياء بينها سولوميانسكي وإحياء مركزية أخرى، ما أدى إلى اشتعال حرائق ضخمة في المباني السكنية ومن بينها بناية تضررت في الجزء العلوي، وسُجلت إصابات تمت معالجتها من قبل فرق الطوارئ

في تصريح، أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن "المدينة تتعرض لهجوم مشترك من صواريخ وطائرات مسيرة"، بينما أورد تيمور تكاشينكو، رئيس إدارة المدينة العسكرية، أن الغارة شملت أحياء عدة وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق منها، مع وجود نحو 16 جريحاً من المدنيين بينهم الأطفال

ويُعتقد بوجود ضحايا جراء تجمع الأنقاض واحتراق مرافق إلى جانب إصابات بسيطة موزعة في أماكن متفرقة .

الضربة الروسية لم تقتصر على كييف، بل شملت مناطق أخرى مثل زابوروجيا، حيث تم الإبلاغ عن وقوع أربعة انفجارات ألحقت أضراراً بالبنى التحتية، وإصابات بين المدنيين، ما يشكل امتداداً لتصعيد الطائرات المسيرة والصواريخ، وسط توقعات بأن موسكو لم تنتهِ بعد من موجتها الانتقامية، كما قال مسؤولون أمريكيون .