جيش الاحتلال يعلن إطلاق 20 صاروخا من لبنان على مستوطنات الجليل الأعلى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق 20 صاروخا في وابل أخير قادم من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم المقذوفات، في حين سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وأضاف أن مصدر اطلاق النار قد تم قصفه؛ مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وقبل قليل، أفادت التقارير الإعلامية بأنه تم إطلاق وابل من 30 صاروخا على المستوطنات الشمالية هذا الصباح.

وأطلقت صفارات الإنذار في ميتولا وكريات شمونا، بالإضافة إلى المستوطنات الأخرى في الجليل الأعلى.

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