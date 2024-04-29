عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: لا تعليمات بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

صدى البلد

أكدت مصلحة الضرائب- بشكل قاطع -عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى اليوم بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .

وأوضحت-في بيان لها- أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023  ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافة الأطراف  قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.

وأشارت إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعات لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .

أرباح الرأسمالية استقرار الاقتصاد الأرباح الرأسمالية البورصة الاوراق المالية الضرائب المصرية القوانين الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

نهائي الكونفدرالية ينقذ الزمالك من إيقاف القيد.. تفاصيل

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

غضب كبير في الأهلي تجاه السولية والشحات.. وجلسة عاجلة من الخطيب.. تفاصيل

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مدبولي: أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى

34 ألف ضحية.. مدبولي: ما يحدث في غزة عقاب جماعي

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجئ

شبانة: الأهلي أصبح فخرًا بإنجازاته وأرقامه القياسية

الولايات المتحدة تستعد لهجوم واسع النطاق في اليمن

بث مباشر.. مدبولي يشارك في جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحدث أثناء النوم..تعرف على سبب ألم يشعر به الأطفال في سن العاشرة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ