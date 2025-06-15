احتفال زفة بالشماريخ يشعل حريق في سيارة وورشة بالمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لاتهامه بالتسبب في حريق نشب داخل سيارة أمام ورشة ميكانيكا في منطقة المطرية خلال احتفاله بـ ألعاب نارية في أحد حفلات الزفاف.

القبض على شاب لاتهامه بالتسبب في حريق ورشة بالمطرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق داخل ورشة ميكانيكا بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن سبب اندلاع النيران قيام أحد الأشخاص بإشغال شماريخ في حفل زفاف ما ترتب عليه اشتعال النيران داخل سيارة وامتدت ألسنة اللهب إلى ورشة الميكانيكا.

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتسبب في الحريق، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.