دماء على فستان الزفاف .. مشاجرة تحول فرح في النزهة إلى مآتم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقـ.ـتل شاب خلال حفل زفاف بمنطقة النزهة في القاهرة.

التحريات تكشف لغز مشاجرة فرح النزهة

أفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين العريس وآخرين تدخل على أثرها أحد أصدقاء العريس لفضها.

وتابعت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المشادة تطورت إلي مشاجرة نتج عنها طعن صديق العريس على يد صديق شقيق العروسة بـ آلة حادة أودت بحياته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بمقتل شخص عقب حفل زفاف جراء خلافات بين الأسرتين.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.