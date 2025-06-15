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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخماد حريق داخل شقة في حدائق المعادي بدون إصابات| صور

حريق المعادي
حريق المعادي
أحمد مهدي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة حدائق المعادي بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق يلتهم شقة في حدائق المعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق المعادي.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة اندلاع حريق داخل شقة بأحد العقارات في حدائق المعادي.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 3 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها بدون إصابات أو خسائر بشرية.

القاهرة حدائق المعادي مديرية أمن القاهرة شقة حريق

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