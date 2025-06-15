مصرع شاب في مشاجرة مع جيرانه بـ دار السلام

لقى شاب مصرعه في القاهرة، جراء مشاجرة اندلعت بينه وبين جيرانه في منطقة دار السلام جنوب القاهرة.

مصرع شاب في مشاجرة بـ دار السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شاب في مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه به طعنة نافذة في البطن.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المجني عليه نشبت بينه وبين جيرانه مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بتسديد طعنة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.