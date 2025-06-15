تأجيل أولى جلسات محاكمة 24 متهما بتنظيم بيت المقدس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل أولى جلسات محاكمة 24 متهمًا بتنظيم بيت المقدس في القضية رقم 403 لسنة 2025 جنايات الزيتون، لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.

محاكمة المتهمين في تنظيم بيت المقدس

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى 21 ديسمبر 2022 بجمهورية مصر العربية، أسسوا وتولوا قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

بأن أسس المتهم الأول وتولى، وباقي المتهمين قيادة بجماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، والداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين من السابع حتى الأخير بأنهم انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات، كما اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا ونقلوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفّروا أموالًا وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات للجماعة الإرهابية سالفة الذكر، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.