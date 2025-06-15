مستقلا موتوسيكل.. فتاة تتهم شاب بمحاولة التحرش بها في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب لقيامه بالتحرش بـ فتاة بالغة من العمر 22 عاما ، في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

فتاة تتهم شاب بالتحرش بها في التجمع الأول

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول تضمن ورود بلاغا من فتاة تضررت فيه من شاب مجهول لقيامه بمحاولة التحرش بها أثناء مرورها بدائرة القسم.

وقالت الفتاة العشرينية ، إنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم قام شاب مستقلا دراجة نارية بالتقرب منها ، محاولا التحرش بها قبل أن يفر هاربا بالدراجة النارية ، وحددت مكان الواقعة ومواصفات المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الشاب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.