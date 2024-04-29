ميدو لـ مصطفى شلبي: مين فهمكم إن مستواكم دلوقتي يخليكم كبار

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق رسالة مثيرة إلى مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب احتفاله المثير بالهدف الذي أحرزه في مباراة دريمز الغاني.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شلبي، أحرز هدف الزمالك الثالث، الماتش خلصان الزمالك حط نتيجته في جيبه، مصطفي، بعد ما أحرز الهدف راح للجمهور وشارر بالصمت وشاور بحركة تانية على صدره".



وأضاف: "أنت بتوجه رسالة لمين انتوا مين فهمكم أن مستواكم دلوقتي يخليكم تفتكروا إن أنا أكبر من أي حد وإن أنا أقدر أعمل أي حاجة،مين وصلكم الأفكار دي".

وتابع: "مصطفى شلبي، إيه الداعي إن أنت تحط نفسك في جملة مفيدة وتخلي شكلك وحش قدام الناس كلها أنا أفهم إن في نجم كبيربيقدم للنادي حاجة كبيرة جدًا وبقاله سنين وكتب تاريخ أنه يصل لمرحلة يلعب بأتيتيود كانتونا وروي كوستا وتوتي، اللي هو أنا أعلى منكم كلكم".





وأتم: "الزمالك لازم يراجع مصطفى شلبي، على الحركة إللي عملها بعد إحرازه الهدف الثالث في دريمز".