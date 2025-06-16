مدحت العدل يهاجم خيري رمضان: حملة ممنهجة ضد وزير الرياضة بدافع التعصب

شن الكاتب مدحت العدل هجومًا حادًا على الإعلامي خيري رمضان، متهمًا إياه بقيادة حملة ممنهجة ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على خلفية ما وصفه بـ"تعصب غير مبرر للنادي الأهلي".

وقال العدل، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن خيري رمضان يسعى من خلال هذه الحملة إلى تصدير صورة مغلوطة عن موقف الوزير تجاه النادي الأهلي، مستخدمًا "مبررات واهية"، مثل عدم ذهاب الوزير لتوديع بعثة الأهلي أو تهنئته بعد تعادله مع الفريق السابع في الدوري الأمريكي.

وأضاف: "يتحدث وكأن الأهلي ذاهب إلى ساحة معركة، بينما الواقع أن الوزير كان وما زال حريصًا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويُمثل هيبة الدولة ولا يتعامل وفق الأهواء والانتماءات".

وأكد الهدام أن مواقف الدكتور أشرف صبحي السابقة تؤكد نزاهته وحياده ودعمه لكافة الفرق الرياضية المصرية، مشيرًا إلى أن الحملات الإعلامية التي تُدار ضد الوزير لا تعكس حجم المجهود الذي يبذله من أجل تطوير القطاع الرياضي في مصر.

واختتم الكاتب حديثه برسالة موجهة للإعلامي خيري رمضان قائلاً: "أرجو أن تتحدث فيما تفهم فيه.. ما يحدث لا يليق، والإعلام أصبح لا يعكس حجم الجهد المبذول من أجل الوطن... عيب".