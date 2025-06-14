خيرى رمضان: أغلب المشاركين فى قافلة الصمود مغرضين لا يريدون الأمن لـ مصر

علق الإعلامى خيرى رمضان على ما يثار بشأن قافلة لدعم فلسطين، لافتا إلى أنها تضم افراد من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وبعضهم يحمل جنسيات أجنبية.

وأضاف خيرى رمضان خلال تقديم برنامج “مع خيرى”، المذاع عبر قناة “المحور” قائلا:" يقال أن هدف القافلة كسر الحصار عن قطاع غزة عبر معبر رفح".

وأوضح خيرى رمضان، أن عدد القافلة تقريبا حوالى 3 آلاف النسبة الأكبر منهم مغرضين ولا يريدون الأمن والأمان للدولة المصرية.

وزارة الخارجية المصرية

وتابع خيرى رمضان قائلا:" هل الناس اللى فى القافلة معاهم لأكل هيدخلوه لأهلنا فى غزة، طب ما عربيات المساعدات قدام المعبر بآلاف ولا يتم السماح بدخولها".



وكانت قالت وزارة الخارجية المصرية أنه ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، تؤكد مصر على ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية.