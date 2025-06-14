لنفسنا وعشان البلد.. خيرى رمضان يوجه نصيحة لأسرته والمواطنين بشأن الكهرباء

علق الإعلامى خيرى رمضان على الأحداث في المنطقة، وآخرها الصراع الإيراني الإسرائيلي وتأثيره على مصر، قائلا: "مصر في مأزق؛ لأنها جنب إسرائيل".

وأضاف خيرى رمضان، خلال تقديم برنامج “مع خيرى”، المذاع عبر قناة “المحور”، مصر لديها ظروفها الاقتصادية، وبتعاني، وكل ما تاخد نَفَسْها؛ بتحصل مصيبة عالمية.

وأوضح خيرى رمضان، أن دول العالم أجمع تتأثر بالصراعات؛ لتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

ترشيد استهلاك الكهرباء

واستطرد خيري رمضان،: "العالم في أزمة، وأنا قبل ما أجي من بيتي، كنت بقول لمراتي والأولاد، خدوا بالكم، البلد في أزمة، ومش عاوزين الكهربا تفصل؛ عشان ابني اللي في ثانوي".

ووجه الإعلامي خيري رمضان، المواطنين، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدامها “وقت الحاجة فقط”، معقبا: "تعالوا كلنا نوفر كهربا؛ عشان نساعد نفسنا، وما تقطعش، بلاش أقول إننا بنساعد البلد".