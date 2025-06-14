رئيس الوزراء يطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الترشيد في استهلاك الكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد خلال جولته في محافظة البحيرة، أن التصعيد الذي يحدث في المنطقة سوف يستمر لفترة وسوف يشهد احداثا جديدة.

وأعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.

تصعيد إسرائيل وإيران.. هل يحدث تخفيف أحمال في مصر؟ | الحكومة تحسم الأمر

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، على التصعيد بين بين إسرائيل وإيران .

وقال مدبولي في كلمته على هامش زيارته لمشروعات تنموية في البحيرة :"الحكومة تضع كل السيناريوهات للتعامل مع التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران".

وتابع مدبولي :" كنت في تواصل مع وزير البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة هذا الأمر وتداعياته على قطاع الطاقة".

وأكمل مدبولي :" وضعنا خطة وأكدنا أن هذا الصيف لن يحدث فيه تخفيف أحمال ونؤكد على هذا العهد والدولة تعمل على هذا الأمر".

وتابع مدبولي :" التصعيد كان له تداعيات مباشرة على جزء كبير من إمدادات الغاز التي تأتي لمصر والتي تساهم في توفير الوقود، و بدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة كل خطط الطوارئ لضمان عدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء".