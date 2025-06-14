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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قيادات الكهرباء يتفقدون أضخم مشروعات الربط الإقليمي بين مصر والسعودية

نائب وزير الكهرباء وقيادات شركة النقل في محطة محولات بدر
نائب وزير الكهرباء وقيادات شركة النقل في محطة محولات بدر
وفاء نور الدين

أجرت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقها المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، 
والمهندس محمد رياض  العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية  والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع  والمشرف علي شركة النظم زيارة تفقدية إلى محطة محولات بدر، أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتحديث بنيتها التحتية.

يأتي ذلك في إطار سياسة المتابعة الميدانية المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  بناء علي توجيهات  الوزير الدكتور  محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لدفع معدلات التنفيذ وضمان جودة الأداء

استهدفت الزيارة متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمحطة، والاطلاع على نسب الإنجاز الفعلية، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية المعتمدة.

وخلال الجولة، أعربت المهندسة صباح مشالي عن تقديرها لما تم تحقيقه من تقدم ملموس في الأعمال الإنشائية والفنية بالموقع، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لمحطة محولات بدر ضمن مشروع الربط الكهربائي بين مصر  والمملكة العربية السعودية، الذي يُعد من أضخم مشروعات الربط الإقليمي على مستوى المنطقة، ويُمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل الكهربائي العربي.

ومن جانبها، أكدت المهندسة/ منى رزق حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تنفيذ هذا المشروع طبقًا لأعلى معايير الأداء والكفاءة، مشددة على التزام الشركة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم استقرار الشبكة القومية من خلال التوسع في مشروعات النقل والتحديث، اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

الكهرباء وزير الكهرباء مشروع الربط الكهربائي محطة محولات بدر

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