أمطار رعدية اليوم وغدًا بهذه المحافظات.. الأصاد توجه رسالة للسكان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بشبورة مائية في الساعات المسائية والصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة.





وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية »، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن الأيام الحالية هناك فرص لسقوط الأمطار، ولكن هذه الأمطار ستكون على مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر، ومنطقة جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وخفيفة، ورعدية، وأن هذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا الثلاثاء، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وأنه من الممكن أن يكون هناك سيول بالمحافظات السالف ذكرها.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة هناك شائعات كثيرة تنشر عن الأرصاد الجوية، ولذلك على المواطنين متابعة أخبار الأرصاد من المصادر الرسمية، أو من خلال الصفات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 16

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 17

العريش 24 17

رفح 23 18

رأس سدر 31 19

نخل 28 13

كاترين 26 12

الطور 30 22

طابا 30 19

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 23 18

العلمين 23 17

مطروح 22 14

السلوم 24 15

سيوة 32 15

رأس غارب 33 24

الغردقة 32 23

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 24

حلايب 30 23

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 32 16

أسيوط 33 15

سوهاج 34 18

قنا 36 21

الأقصر 36 22

أسوان 37 22

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 37 23