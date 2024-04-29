تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وأن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ومرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية »، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن المواطنين يشعرون بطقس حار خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح على معظم محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح ستكون سرعتها بين الـ 30 و35 كيلو مترا على الساعة، وأنها غير مثيرة للرمال والأتربة.

ولفتت إلى أن هذه الرياح ستكون في الفترة المسائية وتحديدًا بعد المغرب، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، والحصول على قطعة ملابس حالة الخروج في الفترة المسائية.