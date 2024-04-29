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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أمطار رعدية ورياح|
أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 29 إبريل 2024 موضحة أنه سيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وأغلب أنحاء البلاد.

طقس اليوم الإثنين 29 إبريل 2024

كما أشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس بالسواحل الشمالية ستكون معتدلة نهارًا وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الحالة الجوية ستكون مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى وأغلب الأنحاء؛ ومعتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها من ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق السريعة والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة. 

وشددت على احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة جنوب سيناء بالإضافة إلى جنوب سلاسل البحر الأحمر، لافتة إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأجواء ستكون مشمسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وغائمة جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بالإضافة إلى جنوب الصعيد. 

كما أشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم هي 30 درجة عظمى و 17 درجة صغرى، والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري  29 درجة عظمى و 16 درجة صغرى.

حالة البحرين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحرين اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 مشيرة إلا أنها معتدلة على كلا البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، كما أن اتجاه الرياح بهما شمالية غربية.

أما عن ارتفاع الموج في البحر الأبيض المتوسط فهو 1.5 إلى 2 متر، وهو نفس ارتفاع الموج في البحر الأحمر.

حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 4 مايو 2024

وفي السياق، أكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أن الأجواء الربيعية ستسود على أغلب أنحاء البلاد خلال هذا الأسبوع مع وجود شبورة مائية صباحًا واحتمال لسقوط أمطار مختلفة الشدة على جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وأضافت أن خلال الأيام المقبلة ستشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء حتى الأربعاء 1 مايو، وعلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بدءً من الخميس 2 مايو حتى السبت 24 مايو، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

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