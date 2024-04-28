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سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس اليوم وحتى نهاية الاسبوع، وتحذير الارصاد من أمطار ورياح وعواصف ترابية، وتفاصيل انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة البرودة في ساعات الليل بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا..
بالاضافة الى تفاصيل التغيرات في حالة الطقس نشهدها خلال هذه الايام.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد 28 أبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس موجة ارتفاع درجات الحرارة ندى باهي درجات الحرارة التغيرات في حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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