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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن طقس الغد والحرارة في القاهرة تسجل 30 درجة

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين و شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 16 
بنهــــا 29 17
دمنهور 29 16
وادي النطرون 31 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 29 17
دمياط 24 17
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 31 18
السويس 31 17
العريش 24 17
رفح 23 18
رأس سدر 31 19
نخل 28 13
كاترين 26 12
الطور 30 22
طابا 30 19
شرم الشيخ 35 24
الإسكندرية 23 18
العلمين 23 17
مطروح 22 14
السلوم 24 15
سيوة 32 15
رأس غارب 33 24
الغردقة 32 23
سفاجا 33 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 34 24
حلايب 30 23
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 31 17
بني سويف 31 16
المنيا 32 16
أسيوط 33 15
سوهاج 34 18
قنا 36 21
الأقصر 36 22
أسوان 37 22
الوادى الجديد 35 20
أبوسمبل 37 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 23
المدينة المنورة 36 20
الرياض 35 22
المنامة 33 27
أبوظبي 37 27
الدوحة 33 27
الكويت 33 26
دمشق 28 15
بيروت 23 20
عمان 25 15
القدس 25 16
غزة 23 19
بغداد 34 21
مسقط 32 27
صنعاء 25 13
الخرطوم 41 26
طرابلس 26 20
تونس 25 16
الجزائر 16 12
الرباط 20 9
نواكشوط 34 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 23 12
إسطنبول 17 14
إسلام آباد 24 15
نيودلهي 39 23
جاكرتا 35 26
بكين 18 11
كوالالمبور 35 26
طوكيو 26 18
أثينا 25 16
روما 27 12
باريس 20 11
مدريد 18 7
برلين 22 12
لندن 16 9
مونتريال 16 6
موسكو 20 10
نيويورك 29 14
واشنطن 33 17
أديس أبابا 24 14

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