عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تعليق الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية عن طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وجريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج.

وأوضحت الأرصاد السعودية، في بيان لها، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة وبدر وواد الفرع والرايس وينبع تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأثنين.

ويأتي تحذير الأرصاد السعودية بعد أن العديد من الجامعات السعودية في المدينة المنورة من طقس اليوم الأثنين وعلقت دراستها إلى دراسة عن بعد.

حيث أعلنت جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد".

وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة أيضا، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

إعلان عاجل من السعودية بشأن الدراسة بسبب حالة الطقس

السعودية المركز الوطني للأرصاد المدينة المنورة الارصاد السعودية الجامعات السعودية طقس تعليق الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

احذر يمين الخراب.. يجلب الفقر ويقطع النسل ويأتي بكل أمر عسير

موضوعات متعلقة

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

إعلان عاجل من السعودية بشأن الدراسة بسبب حالة الطقس

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 | تفاصيل هامة للمستحقين

محمد عواد: حسين لبيب فتح ملف تجديد عقدي عقب مباراة مودرن فيوتشر

مع تعليق الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية عن طقس اليوم

حدث ليلا| النقل تستعد لافتتاح اثنين من أهم مشروعاتها بالجيزة.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا.. ليلة بكاء في رفح.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي عنيف على المنازل|بالأسماء

رؤساء شركات التوزيع يستعرضون خطط القضاء على سرقة التيار باجتماعات القابضة

دعاء الفرج العاجل مجرب.. كثير من المأثورات والأدعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ