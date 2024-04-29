مع تعليق الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية عن طقس اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وجريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج.

وأوضحت الأرصاد السعودية، في بيان لها، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة وبدر وواد الفرع والرايس وينبع تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأثنين.

ويأتي تحذير الأرصاد السعودية بعد أن العديد من الجامعات السعودية في المدينة المنورة من طقس اليوم الأثنين وعلقت دراستها إلى دراسة عن بعد.

حيث أعلنت جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد".

وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة أيضا، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.