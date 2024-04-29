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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من السعودية بشأن الدراسة بسبب حالة الطقس

السعودية
السعودية

أعلنت جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودية، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد".

وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة أيضا، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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