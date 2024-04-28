الخارجية الأمريكية: بايدن سيزور السعودية لحل جمود أزمة الرهائن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية للقاء الشركاء الإقليميين في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان: “سيناقش الوزير الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن وكيف تقف حماس بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار”.

وأضاف أن 'الوزير سيؤكد أيضا على أهمية منع الصراع من الانتشار وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل'.

وبالرغم من أشهر من المحادثات بوساطة قطر ومصر، فشلت حماس وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بسبب الخلافات حول المطالب الرئيسية.

ويتضمن أحدث إطار عمل تم تقديمه خلال عدة جولات من المحادثات في قطر ومصر، وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس، يوم السبت، إنها تلقت ردا من إسرائيل بشأن موقفها من محادثات وقف إطلاق النار.

وأضافت في بيان لها، أن الحركة ستدرس هذا الاقتراح، وبعد الانتهاء من دراسته ستقدم ردها.

وتأتي رحلة بلينكن، المقررة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد أن التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي في جدة لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشبكة CNN، الجمعة، إنه قد يكون من الممكن طرح إطار لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى جانب اقتراح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين قبل وقف إطلاق النار.

وأضاف: 'وقف إطلاق النار أم لا، سنواصل الإعلان عن هذه الاحتمالات.

وقال بلينكن في مقابلة مع كايلي أتوود من شبكة سي إن إن: “من أجل تحقيق ذلك فعليا، يجب أن تكون هناك نهاية للصراع في غزة”. وكما قلت، يجب أن يكون هناك أيضًا حل للقضية الفلسطينية، أو على الأقل اتفاق حول كيفية حلها”.

ونوه مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، بأن المفاوضات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار يجب أن تتوصل إلى اتفاق قبل أن تظهر أي جهود إقليمية أخرى.