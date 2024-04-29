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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

مطار الملك خالد الدولي
مطار الملك خالد الدولي في السعودية

أعلن مطار الملك خالد الدولي في الممكلة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن حادث بطائرة قادمة من الدوحة، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج.

وقال المطار في بيان له عبر حسابه على منصة إكس: "يوضح  مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الاحد 19 الموافق  28 أبريل 2024م، الساعه 19:34، أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأضاف مطار الملك خالد، أنه بعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة، أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

وأكد مطار الملك خالد الدولي في بيانه، عدم وقوع اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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