أخبار الفن.. وفاة السيناريست عصام الشماع وياسمين عبد العزيز تجيب عن السؤال الأصعب.. لماذا انفصلت عن العوضي؟

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

نعت الفنانة روجينا السيناريست الراحل عصام الشماع والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.



وكتبت روجينا على حسابها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة أكس : إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله المؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

يستعد المطرب راغب علامة لاستكمال جولته الغنائية فى أمريكا وكندا بإحياء حفلتين خلال الأيام القادم.



الحفل الاول فى California بالولايات المتحدة الامريكية وبعدها يقدم حفل فى كندا.





وبدأ راغب علامة فى الترويج لهذه الحفلات من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بنشر البوستر الدعائى لهذه الحفلات مؤكدا على أن يقدمها خلال أيام قليلة من الآن وتحديدا ابتدا من يوم 3 مايو القادم.



حددت أسرة السيناريست عصام الشماع صلاة الظهر موعدا لتشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة .





وفاة عصام الشماع

توفى منذ قليل السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.





توفى منذ قليل السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.





نبذة عن السيناريست الراحل

وبدأ عصام الشماع حياته فى دراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة.

أثار الفنان مصطفى شعبان الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تداول الكثير من الأخبار حول زواجه من سيدة الأعمال هدي الناظر.



ومن جانبنا حاولنا الوصول إلى معلومات عن حقيقة هذا الأرتباط وأكدت مصادر مقربة من الطرفين أرتباط الثنائى منذ عدة أشهر وتحديدا قبل دخول الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الأخير المعلم.



طرحت قناة dmc البرومو الدعائى لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.



وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.



ووجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس سؤال لياسمين عبد العزيز عن ما حدث أدي إلى الطلاق قائلة: أنتى كنتى بتحبيه أمال أيه اللى حصل؟ وكادت أن تبكي ياسمين عبد العزيز وانتهى البرومو دون الإجابة على السؤال ومن المفترض أن تعرض هذه الحلقة يومي الأثنين والثلاثاء القادمين.

