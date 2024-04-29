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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل مسلسل المعلم.. حقيقة ارتباط مصطفى شعبان بهدى الناظر

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

أثار الفنان مصطفى شعبان الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تداول الكثير من الأخبار حول زواجه من سيدة الأعمال هدي الناظر.

ومن جانبنا حاولنا الوصول إلى معلومات عن حقيقة هذا الأرتباط وأكدت مصادر مقربة من الطرفين أرتباط الثنائى منذ عدة أشهر وتحديدا قبل دخول الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الأخير المعلم.

ومن المفترض أن يعلن الثنائى عن هذا الأرتباط خلال أيام قليلة حيث أن الفنان مصطفى شعبان يستعد لحفل تكريمه فى الجزائر وبعدها يعود للقاهرة مرة أخرى.



مصطفى شعبان


حرص الفنان مصطفى شعبان، على نعى الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما.

 

ونشر مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، صور لـ صلاح السعدني وعلق عليها كاتبا: "‏‎صلاح_السعدني  إنا لله وإنا اليه راجعون رحلت و لكن اعمالك و تأثيرك باقيا أبدا ، اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله فسيح جنانك".

مسلسل المعلم

كشف المخرج مرقص عادل عن كيفية صناعة شادر السمك بمسلسل المعلم، كما تحدث عن تفاصيل تعاونه مع الفنان مصطفى شعبان.

 

وقال: "لم نكن نستطيع ان نقوم بالتصوير في شادر حقيقي خصوصا أن هناك مشاهد بها عدد فنانين كبير، فقمنا بتصميم الشادر بأدق التفاصيل حتى ظهر بشكل طبيعي، وحينما دخلت اللوكيشن أول مرة انبهرت بالتفاصيل ولم يكن لدى تعديلات.

 

وعن التعاون مع الفنان مصطفى شعبان، قال: "أحببت العمل معه فهو فنان مثقف وموهوب ويعرف ماذا يريد، ويحب السمك كثيرا.

 

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