مخرج مسلسل المعلم: مصطفى شعبان فنان مثقف وهذا ما يميزه

كشف مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم عن المختلف الذي وجده في التعاون مع الفنان مصطفى شعبان خلال كواليس العمل.

وقال: "فنان مثقف، ووقف أمام مجموعة كبيرة من النجوم الذين يتمنى الكثيرين العمل معهم، كما انه يعرف ما يريد تقديمه، ويذاكر ويدرس الشخصية جيدا، والحقيقة أنه وكل العاملين في المسلسل بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام الكاميرا وخلفها من أجل أن يكون "المعلم" مصنوعًا بشكل يُرضي الجمهور.

كشف المخرج مرقس عادل عن الأسباب التي حمسته لتقديم عالم سوق السمك في مسلسل المعلم.



وقال: "هذا عالم مليء بالقصص التي لم تحك، وتعلمت كثيرا من رحلتي بالبحث في هذا العالم، ومن البحر، لذا حرصت أن أنقل الصورة الحقيقية التي عايشتها إلى الدراما".

احتفل المخرج مرقس عادل بنجاح مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في موقع صدى البلد، وكشف عن كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته.

كما كشف عن كيفية صناعة ديكور سوق السمك، ومعايشته مع الصيادين قبل تصوير المسلسل، كما تحدث عن صدمته حينما علم بحريق ستديو الأهرام ولوكيشن المعلم.

وكان قد أكد الفنان مصطفى شعبان، أن المقارنات بين فيلم شادر السمك للراحل أحمد زكي ومسلسل المعلم بدأت من قبل العرض في شهر رمضان منذ طرح الإعلام أو البرومو، وعبر عن تعجبه قائلا: "إزاي حد قادر يقيم عمل قبل ما يبدأ ومش أي حد يعمل سمكة يبقى فيلم شادر السمك".