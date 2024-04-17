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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المخرج مرقس عادل يحتفل بنجاح "المعلم" في موقع صدى البلد

مرقس عادل
مرقس عادل

احتفل المخرج مرقس عادل بنجاح مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في موقع صدى البلد، وكشف عن كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته.

كما كشف عن كيفية صناعة ديكور سوق السمك، ومعايشته مع الصيادين قبل تصوير المسلسل، كما تحدث عن صدمته حينما علم بحريق ستديو الأهرام ولوكيشن المعلم.

مرقس عادل

وكان قد أكد الفنان مصطفى شعبان، أن المقارنات بين فيلم شادر السمك للراحل أحمد زكي ومسلسل المعلم بدأت من قبل العرض في شهر رمضان منذ طرح الاعلام او البرومو، وعبر عن تعجبه قائلا: "ازاي حد قادر يقيم عمل قبل ما يبدأ ومش أي حد يعمل سمكة يبقى فيلم شادر السمك".

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وأضاف مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما مصطفى، على قناة القاهرة والناس، أن من ساعة فيلم شادر السمك مفيش أي عمل فني عمل مناقشة لشادر السمك خالص ودي حاجة إيجابية أننا نقدمها ونفتح موضوع متفتحش من منتصف الثمانينات أي منذ حوالي 40 سنة.

مرقس عادل

وتابع: "الترويج بالفشل أو النجاح لعمل فني ممكن يخدم المسلسل في أول حلقتين تلاتة ولكن هيكمل المشاهد ولا لا لازم يكون في عنصر جذب والدعاية مهما كانت تخليك تشوف أول حلقات بسيطة بعد كده لازم الموضوع يشد الجمهور"، مؤكدا أن مسلسل المعلم لم يعرض على أحد من زملاءه الفنانين نهائيا وأنهم بدأوا في وضع اساسه منذ رمضان الماضي.

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن المقارنات بين فيلم شادر السمك للراحل أحمد زكي ومسلسل المعلم بدأت من قبل العرض في شهر رمضان منذ طرح الاعلام او البرومو، وعبر عن تعجبه قائلا: "أزاي حد قادر يقيم عمل قبل ما يبدأ ومش أي حد يعمل سمكة يبقى فيلم شادر السمك".

مرقس عادل

وأضاف مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما مصطفى، على قناة القاهرة والناس، أن من ساعة فيلم شادر السمك مفيش أي عمل فني عمل مناقشة لشادر السمك خالص ودي حاجة إيجابية أننا نقدمها ونفتح موضوع متفتحش من منتصف الثمانينات أي منذ حوالي 40 سنة.

مرقس عادل

وتابع: "الترويج بالفشل أو النجاح لعمل فني ممكن يخدم المسلسل في أول حلقتين تلاتة ولكن هيكمل المشاهد ولا لا لازم يكون في عنصر جذب والدعاية مهما كانت تخليك تشوف أول حلقات بسيطة بعد كده لازم الموضوع يشد الجمهور"، مؤكدا أن مسلسل المعلم لم يعرض على أحد من زملاءه الفنانين نهائيا وأنهم بدأوا في وضع اساسه منذ رمضان الماضي.

مرقس عادل
أحمد زكي الفنان مصطفى شعبان المخرج مرقس عادل حريق ستديو الأهرام فيلم شادر السمك مسلسل المعلم

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