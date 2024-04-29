أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.. روجينا تنعى المخرج عصام الشماع

نعت الفنانة روجينا السيناريست الراحل عصام الشماع والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.



وكتبت روجينا على حسابها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة أكس : إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله المؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

وفاة عصام الشماع

توفى منذ قليل السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.





نبذة عن السيناريست الراحل

وبدأ عصام الشماع حياته فى دراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة.

في 2011 تم إنتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

أهم أعماله

ومن أهم أفلام عصام الشماع أخلاق العبيد و الكبريت الأحمر ج2 - والكارما والفاجومي و قمر 14 و نافذه علي العالم و اسلحه دمار شامل



كما قدم فيلم علمني حبك و رجل في زمن العولمه و راندفو

