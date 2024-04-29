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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ومكان جنازة السيناريست عصام الشماع

عصام الشماع
عصام الشماع

حددت أسرة السيناريست عصام الشماع صلاة الظهر موعدا لتشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة .

 

وفاة عصام الشماع 

 

توفى منذ قليل السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

 

نبذة عن السيناريست الراحل 

 

وبدأ عصام الشماع حياته فى دراسة  الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة. 

 

في 2011 تم إنتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

 

أهم أعماله

 

ومن أهم أفلام عصام الشماع أخلاق العبيد و الكبريت الأحمر ج2 - والكارما   والفاجومي و قمر 14 و نافذه علي العالم و اسلحه دمار شامل 

كما قدم فيلم  علمني حبك و رجل في زمن العولمه و  راندفو 
 

عصام الشماع مسجد السيدة نفيسة السيناريست عصام الشماع

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