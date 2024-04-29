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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جولة أوروبية لراغب علامة فى أمريكا وكندا

راغب علامة
راغب علامة

يستعد المطرب راغب علامة لاستكمال جولته الغنائية فى أمريكا وكندا بإحياء حفلتين خلال الأيام القادم.

الحفل الاول فى California بالولايات المتحدة الامريكية وبعدها يقدم حفل فى كندا.


وبدأ راغب علامة فى الترويج لهذه الحفلات من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بنشر البوستر الدعائى لهذه الحفلات مؤكدا على أن يقدمها خلال أيام قليلة من الآن وتحديدا ابتدا من يوم 3 مايو القادم.

ويقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدةالتقيل تقيل 

 

. اغنية "التقيل تقيل" كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله...

 

 وتعتبر هذه الأغنية ثانى تعاون بين زعيم وبين الفنان راغب علامة، حيث كان أول تعاون بينهما منذ اكثر من عام فى أغنية "تعاليلى" كلمات محمد عاطف وتوزيع توما.. 

 

والمفاجأة الأخرى هى التعاون الثالثبينهما من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها فى الصيف المقبل وصرح أحمد زعيم بقوله: إن شاء الله فى الصيف هيكون فيه تعاون آخر وعمل مفاجأة فى الكلمات والتوزيع  بعتبرها من الاغانى او التجارب الجديدة عليا وعلى الفنان راغب علامه لأنه فنان ذكى وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره، والاغنيه من كلمات احمد حسن راؤول وتوزيع عمرو عبد الفتاح.. وأضاف زعيم أنا كملحن وعلى المستوى الشخصى عاشق للفنان راغب علامه ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة.

 


يذكر أن الفنان أحمد زعيم كانت آخر ألحانه، منذ ثلاثه أشهر، مع النجم وائل جسار فى أغنية "كل وعد" والتى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند فتره طويلة، من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم.. أما آخر أعماله الغنائية كانت أغنية " ياعراف" التى صدرت فى بداية عام ٢٠٢٣ العمل التريو الذى جمع بين أحمد زعيم وأحمد سعد ومروان نوردو، وكانت من ألحان احمد زعيم وكلمات محمد الفقى وتوزيع توما.

 

راغب علامة المطرب راغب علامة

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